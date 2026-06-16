Россия и Турция договорились сотрудничать по безопасности в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Турция условились тесно взаимодействовать по вопросам безопасности в Черном море.
- Сергей Лавров отметил налаженные контакты с турецкими коллегами в Черноморском регионе, Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и Турция условились тесно взаимодействовать по вопросам безопасности в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, и также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. У нас везде там с турецкими коллегами налажены хорошие контакты", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Работаем на взаимодополняемой основе", - добавил он.
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