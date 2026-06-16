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Молдавский оппозиционер обвинил власти в росте уровня бедности в стране - РИА Новости, 16.06.2026
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16:37 16.06.2026
Молдавский оппозиционер обвинил власти в росте уровня бедности в стране

Новак: рост бедности в Молдавии говорит о провале социальной политики властей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и ЕС у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии и ЕС у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии и ЕС у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Григорий Новак заявил, что рост бедности в стране свидетельствует о провале социальной политики власти.
  • По данным депутата, около 45% населения Молдавии в той или иной степени страдают от бедности и ограниченного доступа к жизненно важным услугам.
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Рост бедности в Молдавии свидетельствует о провале социальной политики власти, заявил депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Григорий Новак.
По его словам, недавно были опубликованы новые данные о масштабах бедности в Молдавии, и эти цифры невозможно воспринимать без тревоги и боли. Ранее Национальное бюро статистики сообщало, что 31,1% граждан живут в условиях абсолютной бедности.
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"Новые данные свидетельствуют о том, что уже около 45% населения в той или иной степени страдают от бедности и ограниченного доступа к жизненно важным услугам. Эти показатели являются прямым свидетельством провала социальной политики нынешней власти", - написал Новак в своем Telegram-канале.
По его словам, за более чем пять лет, располагая всей полнотой власти, правящая партия "Действие и солидарность" так и не смогла обеспечить гражданам достойный уровень жизни и остановить массовый отток населения.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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