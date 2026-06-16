Молдавский оппозиционер обвинил власти в росте уровня бедности в стране

"Новые данные свидетельствуют о том, что уже около 45% населения в той или иной степени страдают от бедности и ограниченного доступа к жизненно важным услугам. Эти показатели являются прямым свидетельством провала социальной политики нынешней власти", - написал Новак в своем Telegram-канале.

По его словам, за более чем пять лет, располагая всей полнотой власти, правящая партия "Действие и солидарность" так и не смогла обеспечить гражданам достойный уровень жизни и остановить массовый отток населения.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.