Бойцы "Запада" зачистили 31 здание в Красном Лимане за сутки

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Запад" за прошедшие сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ, зачистили 31 здание и уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.