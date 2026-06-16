Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель мопеда в Херсонской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консервную банку.
- Пострадавшему ампутировали три конечности.
- Хирург отметил, что подрывы на минах, используемых ВСУ, происходят довольно часто, и затронули случаи с различными видами транспорта.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Водитель мопеда в Херсонской области подорвался на мине ВСУ, которая была замаскирована под консервную банку, ему ампутировали три конечности, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.
Видео с рассказом хирурга Скадовской ЦРБ, куда поступил пострадавший, предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Тяжелый (раненый - ред.) был несколько дней назад. Тяжелый раненый с ампутацией трех конечностей. На мопеде подорвался на мине, которую он не видел. Она в виде консервной банки", - рассказал Мнацаканян.
Хирург отметил, что мины, которые используют ВСУ, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. Подрыв на такой мине приводит к поражению верхней части тела - грудной клетке, сердца, головы, легких и брюшной полости. По его словам, случаи подрыва на минах происходят довольно часто.
"На автомобилях, на велосипедах, на мопедах", - ответил он на вопрос, на каком транспорте обычно подрываются на минах мирные жители.