Краткий пересказ от РИА ИИ
- В РФ заявили, что традиционно уважительно относятся к народу Канады.
- В МИД РФ не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты Канады, разрушившей двусторонние отношения с Россией.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В РФ традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, заявили российском МИД.
"В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной", - говорится в заявлении ведомства о введении персональных ограничений в отношении граждан Канады.