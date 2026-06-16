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В МИД заявили об уважительном отношении к народу Канады - РИА Новости, 16.06.2026
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21:02 16.06.2026
В МИД заявили об уважительном отношении к народу Канады

МИД: РФ уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РФ заявили, что традиционно уважительно относятся к народу Канады.
  • В МИД РФ не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты Канады, разрушившей двусторонние отношения с Россией.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В РФ традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, заявили российском МИД.
России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной", - говорится в заявлении ведомства о введении персональных ограничений в отношении граждан Канады.
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В миреРоссияКанадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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