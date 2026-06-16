Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД заявил, что Россия будет продолжать отвечать на провокационные действия Оттавы.
- Заявление было сделано в контексте введения персональных ограничений в отношении граждан Канады.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. РФ будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, заявил российский МИД.
"Российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства о введении персональных ограничений в отношении граждан Канады.