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Россия будет давать надлежащий ответ на провокации Канады, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2026
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20:50 16.06.2026 (обновлено: 21:00 16.06.2026)
Россия будет давать надлежащий ответ на провокации Канады, заявили в МИД

МИД: Россия будет давать надлежащий ответ на провокационные действия Канады

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД заявил, что Россия будет продолжать отвечать на провокационные действия Оттавы.
  • Заявление было сделано в контексте введения персональных ограничений в отношении граждан Канады.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. РФ будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, заявил российский МИД.
"Российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства о введении персональных ограничений в отношении граждан Канады.
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РоссияКанадаВ миреОттаваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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