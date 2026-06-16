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"В порядке реакции на "ковровые" антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", — говорится в заявлении.