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Москва закрыла въезд для 103 канадцев в ответ на санкции - РИА Новости, 16.06.2026
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20:49 16.06.2026 (обновлено: 21:47 16.06.2026)
Москва закрыла въезд для 103 канадцев в ответ на санкции

МИД: Россия в ответ на санкции Оттавы закрывает въезд для 103 граждан Канады

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия закрывает въезд для 103 граждан Канады.
  • Причиной стали антироссийские санкции и поддержка Оттавой неонацистских властей в Киеве.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москва в ответ на рестрикции Оттавы закрывает въезд канадцам, чья деятельность направлена на очернение России, сообщили в МИД.
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"В порядке реакции на "ковровые" антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", — говорится в заявлении.

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В ведомстве также подчеркнули, что практика расширения стоп-листа для граждан Канады и других стран Запада, которые непосредственно вовлечены в антироссийскую деятельность, продолжится. Москва и впредь будет давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, в том числе на поощрение киевского режима к совершению терактов.
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"В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной", — отметили в министерстве.
Ранее Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи и еще около 30 организаций. Кроме того, санкции распространились на 121 грузовое судно и семь физических лиц. В числе последних — политолог Алексей Чадаев и командующий войсками беспилотных систем Юрий Ваганов.
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