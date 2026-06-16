Рейтинг@Mail.ru
Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 16.06.2026
Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников

Ливанов: МФТИ будет принимать по результатам олимпиад только победителей

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкРектор МФТИ Дмитрий Ливанов
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МФТИ сократил перечень учитываемых олимпиад и будет принимать только победителей, а не призеров.
  • Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил стремление сохранить баланс между абитуриентами, поступающими по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад, в соотношении примерно 50 на 50.
  • МФТИ будет продолжать активно принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад.
"Нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократился и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем", - сообщил он газете "Ведомости".
Приемная кампания - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Совфеде напомнили правила поступления в вузы
11 июня, 03:27
Ливанов отметил, что МФТИ стремится сохранять баланс между абитуриентами, которых принимают по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад. По его словам, оптимальным является соотношение примерно 50 на 50.
Ректор подчеркнул, что число олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) растет с каждым годом. Кроме того, увеличилось и количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников.
"Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, мы приняли решение сосредоточиться прежде всего на Всероссийской олимпиаде школьников", - заявил Ливанов.
Он добавил, что МФТИ будет и дальше в большом количестве принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.
В январе президент России Владимир Путин во время общения со студентами МФТИ подчеркнул, что российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников
23 января, 17:53
 
ОбществоДмитрий ЛивановМосковский физико-технический институтОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала