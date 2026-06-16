Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МФТИ сократил перечень учитываемых олимпиад и будет принимать только победителей, а не призеров.
- Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил стремление сохранить баланс между абитуриентами, поступающими по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад, в соотношении примерно 50 на 50.
- МФТИ будет продолжать активно принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад.
"Нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократился и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем", - сообщил он газете "Ведомости".
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Ректор подчеркнул, что число олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) растет с каждым годом. Кроме того, увеличилось и количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников.
"Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, мы приняли решение сосредоточиться прежде всего на Всероссийской олимпиаде школьников", - заявил Ливанов.
Он добавил, что МФТИ будет и дальше в большом количестве принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.
В январе президент России Владимир Путин во время общения со студентами МФТИ подчеркнул, что российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии.