Ректор МФТИ рассказал об изменениях в правилах приема олимпиадников

Краткий пересказ от РИА ИИ МФТИ сократил перечень учитываемых олимпиад и будет принимать только победителей, а не призеров.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил стремление сохранить баланс между абитуриентами, поступающими по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад, в соотношении примерно 50 на 50.

МФТИ будет продолжать активно принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад.

"Нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократился и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем", - сообщил он газете "Ведомости"

Ливанов отметил, что МФТИ стремится сохранять баланс между абитуриентами, которых принимают по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад. По его словам, оптимальным является соотношение примерно 50 на 50.

Ректор подчеркнул, что число олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) растет с каждым годом. Кроме того, увеличилось и количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников.

"Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, мы приняли решение сосредоточиться прежде всего на Всероссийской олимпиаде школьников", - заявил Ливанов.

Он добавил, что МФТИ будет и дальше в большом количестве принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам: физике, математике, информатике, химии и биологии.