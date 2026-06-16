Папа Римский надеется, что меморандум по Ирану положит конец конфликту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что подписание меморандума между США и Ираном разрешит их конфликт.
- Понтифик надеется на поиски общего блага для всех народов ради решения социальных и экономических проблем.
ВАТИКАН, 16 июн – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что подписание меморандума между США и Ираном разрешит их конфликт и позволит не возвращаться к боевым действиям.
"Слава Богу, есть этот меморандум, который, похоже, они официально подпишут в пятницу. Говорят, что еще предстоит согласовать несколько пунктов, но всегда лучше делать это путем диалога, путем переговоров, а не возвращаясь к войне, поэтому я надеюсь, что это действительно решение войны, что война действительно закончится", - заявил он журналистам у своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом.
Понтифик в этой связи также выразил надежду на поиски общего блага для всех народов ради решения накопившихся социальных и экономических проблем.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.