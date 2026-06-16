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Меморандум США и Ирана не включает разблокировку средств, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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22:43 16.06.2026
Меморандум США и Ирана не включает разблокировку средств, сообщают СМИ

Al Arabiya: меморандум США и Ирана не предусматривает разблокировку средств

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, который готовится к подписанию 19 июня, не предусматривает размораживание иранских средств.
  • Разблокировка замороженных иранских средств в размере 24 миллиардов долларов будет зависеть от прогресса в достижении окончательного соглашения.
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, который готовится к подписанию 19 июня, не предусматривает размораживание иранских средств в размере 24 миллиардов долларов, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Меморандум о взаимопонимании не предусматривает размораживание 24 миллиардов долларов, как утверждает Иран. Разблокировка замороженных иранских средств будет зависеть от прогресса в достижении окончательного соглашения", - отметили источники.
Ранее иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума передавало, что США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, половина должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами.
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