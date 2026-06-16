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МИД Швейцарии: подписание меморандума США и Ирана пройдет в Бюргенштоке - РИА Новости, 16.06.2026
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16:44 16.06.2026 (обновлено: 16:50 16.06.2026)
МИД Швейцарии: подписание меморандума США и Ирана пройдет в Бюргенштоке

Бидо: подписание меморандума США и Ирана запланировано на 19 июня в Бюргенштоке

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке, сообщил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
  • Швейцария выступает в качестве посредника для проведения встречи.
ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости. Подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу в Бюргенштоке, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
"На данном этапе подписание соглашения запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден. Это место было предложено пакистанским и катарским посредниками, а также США и Ираном", - сообщил он.
По его словам, Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи на своей территории.
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