МИД Швейцарии: подписание меморандума США и Ирана пройдет в Бюргенштоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке, сообщил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
- Швейцария выступает в качестве посредника для проведения встречи.
ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости. Подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу в Бюргенштоке, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
"На данном этапе подписание соглашения запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден. Это место было предложено пакистанским и катарским посредниками, а также США и Ираном", - сообщил он.
По его словам, Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи на своей территории.