Медведев: решение арбитража в Гааге имеет большое значение для будущего

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Решение в Гааге по делу о правах на воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.