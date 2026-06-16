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Медведев: решение арбитража в Гааге имеет большое значение для будущего - РИА Новости, 16.06.2026
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09:57 16.06.2026 (обновлено: 10:06 16.06.2026)

Медведев: решение арбитража в Гааге имеет большое значение для будущего

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.
  • Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Решение в Гааге по делу о правах на воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение, - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге
15 июня, 23:04
 
ГаагаРеспублика КрымДмитрий МедведевЧерное мореРоссия
 
 
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