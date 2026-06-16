Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.
- Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Решение в Гааге по делу о правах на воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение, - написал он в своем канале на платформе "Макс".