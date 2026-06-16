В Карачаево-Черкесии вертолет совершил жесткую посадку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет «Еврокоптер» совершил жесткую посадку в окрестностях поселка Архыз в Зеленчукском районе.
- Пилот не пострадал, воздушное судно получило незначительные повреждения.
ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Вертолет "Еврокоптер" совершил жесткую посадку в окрестностях поселка Архыз в Зеленчукском районе, пилот не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии.
"В окрестностях поселка Архыз Зеленчукского района совершил жесткую посадку вертолет "Еврокоптер". По предварительной информации, на борту находился один пилот, он не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что воздушное судно получило незначительные повреждения. На месте работает оперативная группа Зеленчукского пожарно-спасательного гарнизона.