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В Карачаево-Черкесии вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 16.06.2026
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15:27 16.06.2026 (обновлено: 15:28 16.06.2026)
В Карачаево-Черкесии вертолет совершил жесткую посадку

МЧС: в Карачаево-Черкесии вертолет совершил жесткую посадку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет «Еврокоптер» совершил жесткую посадку в окрестностях поселка Архыз в Зеленчукском районе.
  • Пилот не пострадал, воздушное судно получило незначительные повреждения.
ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Вертолет "Еврокоптер" совершил жесткую посадку в окрестностях поселка Архыз в Зеленчукском районе, пилот не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии.
"В окрестностях поселка Архыз Зеленчукского района совершил жесткую посадку вертолет "Еврокоптер". По предварительной информации, на борту находился один пилот, он не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что воздушное судно получило незначительные повреждения. На месте работает оперативная группа Зеленчукского пожарно-спасательного гарнизона.
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