Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушили - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 16.06.2026 (обновлено: 11:22 16.06.2026)
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушили

МЧС: пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне потушен.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация на МНПЗ стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект МНПЗ поврежден вражеским дроном, пострадавших нет.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
На нефтебазе на Кубани вспыхнул пожар из-за падения БПЛА
Вчера, 03:45
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКапотня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала