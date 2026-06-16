Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне потушен.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация на МНПЗ стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект МНПЗ поврежден вражеским дроном, пострадавших нет.