Спикер нижегородского парламента Люлин поблагодарил многодетных матерей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поблагодарил многодетных матерей за неравнодушие, активность и наказы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер регионального парламента встретился с участницами второго сезона образовательной программы "Женское лидерство. Многодетные мамы". Цель программы, организатором которой выступает Корпоративный университет правительства Нижегородской области, - расширить активное сообщество многодетных мам в регионе.

"Участницами второго сезона программы являются 300 жительниц Нижегородской области. С апреля по июль 2026 года они проходят комплексное обучение под руководством федеральных и региональных спикеров в очном формате, включающее в себя пять модулей: "Я – многодетная мама", "Корни силы – вера, традиции, род", "Семейное единство, любовь и поддержка", "Гармония женственности – красота и стиль", "Творцы перемен – социальные инициативы", - говорится в сообщении.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области развеял миф о том, что многодетные мамы заняты только домашними делами, отметив, что среди них есть те, кто организует экспедиции в Южную Америку, участвует в шоу каскадеров и получает по три красных диплома в вузах. Они смело строят собственную жизнь, доказывая, что многодетность – значит успех.

"В сообщество многодетных мам Нижегородской области входят сотни женщин. Каждая – как лучик в темном царстве. Ломает стереотипы, вдохновляя других. Сами участницы говорят, что многодетность – это стимул становиться лучше. В активе мам-лидеров – множество реализованных социальных проектов. Они собирают средства на помощь бойцам СВО, ведут занятия по кулинарии, медицинской реабилитации, пропагандируют семейные ценности. И ставят острые вопросы перед властью", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Многодетных мам интересовали самые разные вопросы: от конкретных жизненных ситуаций до мер по поддержке рождаемости в масштабах региона и страны. Обсуждались темы улучшения жилищных условий для семей с тремя и более детьми, предоставления земельных участков многодетным семьям, льготного проезда детей в общественном транспорте в летний период, начисления многодетным мамам трудового стажа, помощи молодым педагогам, поддержке благотворительных проектов.

Люлин напомнил, что в Нижегородской области существует "Калькулятор мер поддержки семей с детьми и будущих родителей", который позволяет быстро и точно определить, какие выплаты, льготы и услуги положены семьям в различных жизненных ситуациях. Но даже при том, что многое сделано для поддержки многодетных семей, женщины видят проблемы и указывают на них законодателям – будь то необходимость сохранения льгот для многодетных семей до достижения младшим ребенком 18 лет до защиты прав детей и матерей при разводе родителей.