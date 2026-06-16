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Матери-героини смогут бесплатно посещать музеи в Ростовской области - РИА Новости, 16.06.2026
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:14 16.06.2026

Матери-героини смогут бесплатно посещать музеи в Ростовской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка с ребенком. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Женщины, которые удостоены звания "Мать-героиня" в Ростовской области, смогут бесплатно посещать областные музеи, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующие поправки в региональный закон "О культуре" депутаты областного парламента приняли на заседании во вторник.
По словам Ищенко, региональным законом право на бесплатное посещение музеев предоставлено всем несовершеннолетним детям, школьникам и членам многодетных семей, к которым относятся мамы и папы.
"Предоставляя льготу женщинам, удостоенным звания "Мать – героиня", мы тем самым подчеркиваем, что это право сохранится за ними и тогда, когда вырастут дети, и семьи перестанут считаться многодетными. Тем более что, наверняка, эти женщины захотят привести в музеи своих внуков", - сказал спикер областного парламента.
Он обратил внимание, что ранее в Ростовской области матери-героини были полностью освобождены от уплаты транспортного налога, получили право на бесплатный земельный участок в собственность, а также на бесплатную юридическую помощь.
"Мать-героиня" - это высшее звание Российской Федерации наравне с Героем России и Героем труда, которое присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
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Ростовская областьОбществоРостовская областьРоссияАлександр Ищенко
 
 
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