Матери-героини смогут бесплатно посещать музеи в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Женщины, которые удостоены звания "Мать-героиня" в Ростовской области, смогут бесплатно посещать областные музеи, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Соответствующие поправки в региональный закон "О культуре" депутаты областного парламента приняли на заседании во вторник.

По словам Ищенко, региональным законом право на бесплатное посещение музеев предоставлено всем несовершеннолетним детям, школьникам и членам многодетных семей, к которым относятся мамы и папы.

"Предоставляя льготу женщинам, удостоенным звания "Мать – героиня", мы тем самым подчеркиваем, что это право сохранится за ними и тогда, когда вырастут дети, и семьи перестанут считаться многодетными. Тем более что, наверняка, эти женщины захотят привести в музеи своих внуков", - сказал спикер областного парламента.

Он обратил внимание, что ранее в Ростовской области матери-героини были полностью освобождены от уплаты транспортного налога, получили право на бесплатный земельный участок в собственность, а также на бесплатную юридическую помощь.