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В Архангельской области женщина получила условный срок за избиение дочери - РИА Новости, 16.06.2026
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13:33 16.06.2026
В Архангельской области женщина получила условный срок за избиение дочери

В Архангельской области многодетной матери дали условный срок за избиение дочери

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пинежский районный суд Архангельской области приговорил многодетную мать к условному наказанию в 3 года и 2 месяца за истязание дочери.
  • Подсудимая признала вину в полном объеме, с нее взыскали компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.
  • Дети остались жить с матерью, вопрос об изъятии детей из семьи не ставился.
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Пинежский районный суд Архангельской области приговорил многодетную мать, которая обвинялась в систематическом избиении дочери, к условному наказанию в 3 года и 2 месяца, при этом дети остались жить с матерью, сообщили в суде.
"Согласно установленным судом обстоятельствам дела, молодая мать, злоупотреблявшая спиртным, нигде не работающая, добивалась послушания четырехлетней дочки путем оскорбления маленького ребенка, используя нецензурную брань, применяя насилие", - говорится в сообщении.
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На момент издевательств девочке было 4-5 лет. Свидетелями криков и ударов являлись жители поселка.
«
"Пинежский районный суд Архангельской области вынес приговор в отношении еще одной молодой многодетной матери, признав ее виновной в истязании своего малолетнего ребенка... Учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, а также данные, характеризующие личность, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца с применением положений статьи 73 УК РФ (условное осуждение - ред.)", - отметили в суде.
Как уточнили в региональной прокуратуре, подсудимая вину признала в полном объеме. В интересах ребенка по исковому заявлению прокурора района с подсудимой взыскана компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.
В суде добавили, что вопрос об изъятии детей из семьи в судебном заседании не ставился, малолетние дети продолжают проживать с матерью.
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