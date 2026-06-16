В Архангельской области женщина получила условный срок за избиение дочери

Краткий пересказ от РИА ИИ Пинежский районный суд Архангельской области приговорил многодетную мать к условному наказанию в 3 года и 2 месяца за истязание дочери.

Подсудимая признала вину в полном объеме, с нее взыскали компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.

Дети остались жить с матерью, вопрос об изъятии детей из семьи не ставился.

МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Пинежский районный суд Архангельской области приговорил многодетную мать, которая обвинялась в систематическом избиении дочери, к условному наказанию в 3 года и 2 месяца, при этом дети остались жить с матерью, сообщили в суде.

"Согласно установленным судом обстоятельствам дела, молодая мать, злоупотреблявшая спиртным, нигде не работающая, добивалась послушания четырехлетней дочки путем оскорбления маленького ребенка, используя нецензурную брань, применяя насилие", - говорится в сообщении.

На момент издевательств девочке было 4-5 лет. Свидетелями криков и ударов являлись жители поселка.

« "Пинежский районный суд Архангельской области вынес приговор в отношении еще одной молодой многодетной матери, признав ее виновной в истязании своего малолетнего ребенка... Учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, а также данные, характеризующие личность, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца с применением положений статьи 73 УК РФ (условное осуждение - ред.)", - отметили в суде.

Как уточнили в региональной прокуратуре, подсудимая вину признала в полном объеме. В интересах ребенка по исковому заявлению прокурора района с подсудимой взыскана компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.