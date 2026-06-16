Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал страшилками Запада заявления про военный блок России и Китая - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 16.06.2026
Эксперт назвал страшилками Запада заявления про военный блок России и Китая

Маслов: Запад клевещет на Китай, чтобы получить деньги для НАТО

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские представители пытаются обосновать необходимость усиления НАТО и выделения дополнительных финансов, раскручивая страшилку про военный блок России и Китая, считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.
  • Эксперт Алексей Маслов отметил, что китайские дипломаты стали оперативно и жестко реагировать на поток неправды в отношении внешней политики КНР.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейские представители, раскручивая страшилку про военный блок России и Китая, пытаются обосновать необходимость усиления НАТО и выделения дополнительных финансов, считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
МИД Китая уличил Каллас в клевете
Вчера, 11:31
"На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас, – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру", – сказал востоковед в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Эксперт назвал реакцию Пекина на подобные заявления правильной.
"Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР", – отметил он.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия якобы совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. В МИД РФ отмечали, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
Помимо этого, в 2025 году Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия
8 января, 23:53
 
В миреРоссияКитайНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала