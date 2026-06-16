Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские представители пытаются обосновать необходимость усиления НАТО и выделения дополнительных финансов, раскручивая страшилку про военный блок России и Китая, считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.
- Эксперт Алексей Маслов отметил, что китайские дипломаты стали оперативно и жестко реагировать на поток неправды в отношении внешней политики КНР.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейские представители, раскручивая страшилку про военный блок России и Китая, пытаются обосновать необходимость усиления НАТО и выделения дополнительных финансов, считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал клеветой заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
МИД Китая уличил Каллас в клевете
Вчера, 11:31
"На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас, – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру", – сказал востоковед в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Эксперт назвал реакцию Пекина на подобные заявления правильной.
"Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР", – отметил он.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия якобы совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. В МИД РФ отмечали, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
Помимо этого, в 2025 году Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".