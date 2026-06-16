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Маск заявил, что намерен подать иск против немецкого телеканала ZDF - РИА Новости, 16.06.2026
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12:36 16.06.2026 (обновлено: 13:06 16.06.2026)
Маск заявил, что намерен подать иск против немецкого телеканала ZDF

Маск намерен подать судебный иск против телеканала ZDF из-за "омерзительной лжи"

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск заявил о намерении подать иск против немецкого телеканала ZDF за распространение ложной информации.
  • Телеканал ZDF обвинил Маска в призывах к «охоте на мигрантов» в Великобритании.
  • ZDF добавил к описанию выпуска комментарий о том, что использованная формулировка неточна и может вызвать недоразумения.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении подать иск против немецкого телеканала ZDF, обвинив его в распространении "омерзительно ложных" данных о том, что он якобы призывал к "охоте на мигрантов" в Великобритании.
Маск отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X, в котором тот опубликовал фрагмент из передачи немецкого телеканала ZDF. На видео модератор комментировала громкое нападение на местного жителя в Белфасте, приведшее к масштабным протестам в Британии. Она заявила, что на улицах города расисты устроили охоту на мигрантов, к чему якобы призывали британский правый активист Томми Робинсон и американский миллиардер Илон Маск.
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"В ходе судебного разбирательства мы выясним, кто именно из этих идиотов сочинил эту омерзительную ложь", - написал Маск в соцсети X.
Адвокат Маска Йоахим Штайнхёфель вынес предупреждение телеканалу в связи с репортажем о беспорядках.
"Утверждение о том, что наш клиент призывал к "охоте на мигрантов" со стороны "расистской толпы", является очевидной ложью", - говорится в письме адвоката Маска, копия которого есть в распоряжении у немецкого издания Welt.
Адвокат заявил, что речь идёт о "дискредитирующем и клеветническом домысле", а также о "грубом нарушении журналистских принципов".
По словам адвоката, если телеканал ZDF не обязуется прекратить противоправные действия, нарушающие права его клиента, он посоветует Маску "немедленно предпринять юридические шаги". Для предоставления ответа телеканалу ZDF установлен срок до 16:00 четверга.
Между тем решение Маска подать иск к ZDF вызвало бурное обсуждение в соцсети. Так, сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в качестве реакции на пост Маска написала, что клевета не должна оставаться безнаказанной, и призвала американского предпринимателя "не позволить им уйти от ответственности".
Телеканал ZDF, в свою очередь, добавил к описанию вышедшего выпуска комментарий, о том, что использованная модератором формулировка неточна и может вызвать недоразумения.
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