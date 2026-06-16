Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправился в Россию для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Анвар Ибрагим планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
- После мероприятий в Казани Анвар Ибрагим направится с официальным визитом в Ашхабад по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
ДЖАКАРТА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН в Казани, сопроводив публикацию в социальных сетях популярной российской песней "Матушка".
"Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите АСЕАН–Россия", - написал Ибрагим в Instagram*. Он добавил, что помимо участия в бизнес-форуме Россия–АСЕАН планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава малайзийского правительства опубликовал фото посадки на борт правительственного самолета, сопроводив песней "Матушка" российской исполнительницы Татьяны Куртуковой, которая в последние годы получила широкую известность не только в России, но и за ее пределами.
Анвар Ибрагим также сообщил, что после завершения мероприятий в Казани направится с официальным визитом в Ашхабад по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
"Прошу друзей помолиться за то, чтобы мои дела и дела малайзийской делегации прошли успешно и принесли пользу стране", — добавил премьер-министр.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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