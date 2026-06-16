Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон провел сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Макрон пожаловался Владимиру Зеленскому на этот разговор во время встречи во Франции.
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался Владимиру Зеленскому на сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
"Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом", - сказал Макрон, встречая Зеленского во Франции. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Накануне лидеры Франции и США провели двустороннюю встречу, на которой они, среди прочего, обсудили конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.