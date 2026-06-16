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Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом - РИА Новости, 16.06.2026
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14:02 16.06.2026
Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом

Макрон пожаловался Зеленскому на сложные переговоры с Трампом

© REUTERS / Christian HartmannВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон провел сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Макрон пожаловался Владимиру Зеленскому на этот разговор во время встречи во Франции.
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался Владимиру Зеленскому на сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
"Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом", - сказал Макрон, встречая Зеленского во Франции. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Накануне лидеры Франции и США провели двустороннюю встречу, на которой они, среди прочего, обсудили конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.
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В миреФранцияСШАУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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