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МФТИ наравне сотрудничает с лучшими вузами Китая, заявил ректор Ливанов - РИА Новости, 16.06.2026
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10:26 16.06.2026 (обновлено: 11:14 16.06.2026)
МФТИ наравне сотрудничает с лучшими вузами Китая, заявил ректор Ливанов

МФТИ наравне сотрудничает с лучшими вузами КНР, заявил ректор Ливанов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Ливанов
Дмитрий Ливанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Дмитрий Ливанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский физико-технический институт (МФТИ) выстраивает сотрудничество с ведущими вузами Китая, в том числе с Пекинским, Нанкинским и Чжэцзянским университетами, заявил ректор вуза Дмитрий Ливанов.
  • Принцип сотрудничества МФТИ с китайскими вузами — полный паритет: зеркальный обмен студентами и равные условия при совместных исследованиях.
  • Контакты МФТИ с западными коллегами сохранились на уровне отдельных научных групп и конкретных ученых.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский физико-технический институт (МФТИ) выстраивает сотрудничество с китайскими вузами из первой десятки национального рейтинга и придерживается принципа полного паритета в совместных проектах, заявил ректор вуза Дмитрий Ливанов.
"Если говорить о Китае, то речь идет прежде всего о вузах из первой десятки национального рейтинга, например, Пекинский университет, Нанкинский университет, Чжэцзянский университет и другими. Второй принцип – исключительно паритетное сотрудничество. Если это обмен студентами, то он должен быть зеркальным: условно 10 наших студентов едут в Китай и 10 китайских приезжают к нам", - заявил Ливанов газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, с какими странами университет взаимодействует наиболее активно.
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Он добавил, что если речь идет о совместных исследованиях, то обе стороны вкладывают равные ресурсы и на равных условиях распределяют права на результаты работы. В качестве примера ректор привел сотрудничество Института искусственного интеллекта МФТИ с Институтом искусственного интеллекта Пекинского университета, добавив, что за последние три года данный подход доказал свою эффективность.
Комментируя вопрос о сохранении контактов с западными коллегами, Ливанов отметил, что контакты сохранились на уровне отдельных научных групп и конкретных ученых.
"И это очень хорошо. Мы поддерживаем подобное взаимодействие. Важно понимать, что разрыв институциональных связей произошел не по нашей инициативе", - сказал Ливанов.
Президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. По итогам встреч было подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.
В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина страны договорились содействовать развитию прямых партнерских связей между учебными заведениями. В частности, стороны высоко оценили результаты взаимодействия в сфере образования и договорились содействовать проведению совместных мероприятий и обмену опытом между педагогами.
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Образование - ОбществоКитайДмитрий ЛивановМосковский физико-технический институтПекинский университет
 
 
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