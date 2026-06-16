МФТИ наравне сотрудничает с лучшими вузами Китая, заявил ректор Ливанов

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский физико-технический институт (МФТИ) выстраивает сотрудничество с ведущими вузами Китая, в том числе с Пекинским, Нанкинским и Чжэцзянским университетами, заявил ректор вуза Дмитрий Ливанов.

Принцип сотрудничества МФТИ с китайскими вузами — полный паритет: зеркальный обмен студентами и равные условия при совместных исследованиях.

Контакты МФТИ с западными коллегами сохранились на уровне отдельных научных групп и конкретных ученых.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский физико-технический институт (МФТИ) выстраивает сотрудничество с китайскими вузами из первой десятки национального рейтинга и придерживается принципа полного паритета в совместных проектах, заявил ректор вуза Дмитрий Ливанов.

"Если говорить о Китае , то речь идет прежде всего о вузах из первой десятки национального рейтинга, например, Пекинский университет , Нанкинский университет, Чжэцзянский университет и другими. Второй принцип – исключительно паритетное сотрудничество. Если это обмен студентами, то он должен быть зеркальным: условно 10 наших студентов едут в Китай и 10 китайских приезжают к нам", - заявил Ливанов газете "Ведомости" , отвечая на вопрос о том, с какими странами университет взаимодействует наиболее активно.

Он добавил, что если речь идет о совместных исследованиях, то обе стороны вкладывают равные ресурсы и на равных условиях распределяют права на результаты работы. В качестве примера ректор привел сотрудничество Института искусственного интеллекта МФТИ с Институтом искусственного интеллекта Пекинского университета, добавив, что за последние три года данный подход доказал свою эффективность.

Комментируя вопрос о сохранении контактов с западными коллегами, Ливанов отметил, что контакты сохранились на уровне отдельных научных групп и конкретных ученых.

"И это очень хорошо. Мы поддерживаем подобное взаимодействие. Важно понимать, что разрыв институциональных связей произошел не по нашей инициативе", - сказал Ливанов.

Президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. По итогам встреч было подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.