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В Ливане за сутки 28 человек погибли из-за атак Израиля - РИА Новости, 16.06.2026
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17:09 16.06.2026
В Ливане за сутки 28 человек погибли из-за атак Израиля

Минздрав Ливана: 28 человек погибли за сутки в результате атак Израиля

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество погибших в результате израильских атак по Ливану за сутки выросло на 28 человек и достигло 3826 с начала эскалации 2 марта.
  • На 16 июня общее число раненых составило 11851 человек.
БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак по Ливану за сутки выросло на 28 человек и достигло 3826 с начала эскалации 2 марта, говорится в отчет министерства здравоохранения Ливана.
"Общее число жертв агрессии с 2 марта по 16 июня составило 3826 погибших и 11851 раненых", - написано в заявлении.
В понедельник минздрав Ливана сообщал о 3798 погибших и 11781 раненых в результате израильских атак.
Ситуация на юге Ливана остается напряженной, несмотря на объявление о достижении меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, согласно заявлениям, включает условия прекращения огня на ливанском направлении.
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