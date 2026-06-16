В Ливане за сутки 28 человек погибли из-за атак Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество погибших в результате израильских атак по Ливану за сутки выросло на 28 человек и достигло 3826 с начала эскалации 2 марта.
- На 16 июня общее число раненых составило 11851 человек.
БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак по Ливану за сутки выросло на 28 человек и достигло 3826 с начала эскалации 2 марта, говорится в отчет министерства здравоохранения Ливана.
"Общее число жертв агрессии с 2 марта по 16 июня составило 3826 погибших и 11851 раненых", - написано в заявлении.
В понедельник минздрав Ливана сообщал о 3798 погибших и 11781 раненых в результате израильских атак.