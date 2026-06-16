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Трамп выразил недовольство поведением Израиля в ситуации с Ливаном - РИА Новости, 16.06.2026
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13:03 16.06.2026 (обновлено: 13:15 16.06.2026)
Трамп выразил недовольство поведением Израиля в ситуации с Ливаном

Трамп заявил, что недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном.
  • По мнению Трампа, действия Израиля негативно сказываются на "большой сделке" с Ираном.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Израиля в ситуации с Ливаном, американский лидер считает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху должен проявлять больше ответственности.
"Я недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"У меня были прекрасные отношения с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.), но теперь Биби должен быть более ответственным в том, что касается Ливана", - добавил президент США.
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ИзраильЛиванВ миреДональд ТрампСША
 
 
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