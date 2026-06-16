Трамп выразил недовольство поведением Израиля в ситуации с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как Израиль повел себя в ситуации с Ливаном.
- По мнению Трампа, действия Израиля негативно сказываются на "большой сделке" с Ираном.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Израиля в ситуации с Ливаном, американский лидер считает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху должен проявлять больше ответственности.
"У меня были прекрасные отношения с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.), но теперь Биби должен быть более ответственным в том, что касается Ливана", - добавил президент США.