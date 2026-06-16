Трамп выразил недовольство поведением Израиля в ситуации с Ливаном

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Израиля в ситуации с Ливаном, американский лидер считает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху должен проявлять больше ответственности.