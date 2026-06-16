Краткий пересказ от РИА ИИ Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты, несмотря на призывы властей повременить с возвращением.

На фоне возвращения жителей фиксируются отдельные нарушения со стороны израильских военных, в основном в районах, прилегающих к местам их дислокации.

«Хезболлах» заявила, что предотвратила попытку продвижения израильских сил в районе Кфар-Тибнита, применив ракеты и беспилотники.

БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты, несмотря на призывы армии и властей повременить с возвращением из-за риска новых израильских обстрелов и присутствия израильских военных в ряде ливанских поселений, передает корреспондент РИА Новости.

"Многие приезжают в Набатию и окрестные села лишь на несколько часов, чтобы своими глазами увидеть, что осталось от их домов. К сожалению, многие дома полностью уничтожены, и людям приходится снова уезжать в сторону Бейрута", - рассказал агентству житель Набатии.

По наблюдениям корреспондента, на северном въезде в город Сайда образовались пробки из-за большого числа машин с жителями, возвращающимися в южные районы после вступления в силу режима прекращения огня и заявления спикера парламента Ливана Набиха Берри по этому поводу.

При этом возвращение проходит на фоне настороженности и опасений, что Израиль не будет соблюдать достигнутые договоренности. Ранее командование ливанской армии, руководство движения " Хезболлах " и спикер парламента призвали жителей юга, несмотря на заявления о прекращении огня, не спешить с возвращением в свои населенные пункты и дождаться стабилизации ситуации на местах.

По данным ливанского военного-полевого источника РИА Новости, зафиксированы отдельные нарушения со стороны израильских военных, в основном в районах, прилегающих к местам их дислокации в провинции Набатия, городе Тир и районе Бинт-Джбейль на юге Ливана. В частности, удары артиллерии наносились по району Кфар-Тибнита и Набатии-эль-Фаука.

Как рассказал ливанский полевой командир, в частности поселения Кфар-Тибнит и Кфарруман в понедельник вечером подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.

Ранее "Хезболлах" заявила, что предотвратила попытку продвижения израильских сил в районе Кфар-Тибнита, применив ракеты и беспилотники.