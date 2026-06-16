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Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты - РИА Новости, 16.06.2026
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00:26 16.06.2026
Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты

Жители юга Ливана возвращаются к домам, несмотря на предостережения властей

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты, несмотря на призывы властей повременить с возвращением.
  • На фоне возвращения жителей фиксируются отдельные нарушения со стороны израильских военных, в основном в районах, прилегающих к местам их дислокации.
  • «Хезболлах» заявила, что предотвратила попытку продвижения израильских сил в районе Кфар-Тибнита, применив ракеты и беспилотники.
БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Жители юга Ливана начали возвращаться в свои населенные пункты, несмотря на призывы армии и властей повременить с возвращением из-за риска новых израильских обстрелов и присутствия израильских военных в ряде ливанских поселений, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие приезжают в Набатию и окрестные села лишь на несколько часов, чтобы своими глазами увидеть, что осталось от их домов. К сожалению, многие дома полностью уничтожены, и людям приходится снова уезжать в сторону Бейрута", - рассказал агентству житель Набатии.
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По наблюдениям корреспондента, на северном въезде в город Сайда образовались пробки из-за большого числа машин с жителями, возвращающимися в южные районы после вступления в силу режима прекращения огня и заявления спикера парламента Ливана Набиха Берри по этому поводу.
При этом возвращение проходит на фоне настороженности и опасений, что Израиль не будет соблюдать достигнутые договоренности. Ранее командование ливанской армии, руководство движения "Хезболлах" и спикер парламента призвали жителей юга, несмотря на заявления о прекращении огня, не спешить с возвращением в свои населенные пункты и дождаться стабилизации ситуации на местах.
По данным ливанского военного-полевого источника РИА Новости, зафиксированы отдельные нарушения со стороны израильских военных, в основном в районах, прилегающих к местам их дислокации в провинции Набатия, городе Тир и районе Бинт-Джбейль на юге Ливана. В частности, удары артиллерии наносились по району Кфар-Тибнита и Набатии-эль-Фаука.
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Как рассказал ливанский полевой командир, в частности поселения Кфар-Тибнит и Кфарруман в понедельник вечером подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.
Ранее "Хезболлах" заявила, что предотвратила попытку продвижения израильских сил в районе Кфар-Тибнита, применив ракеты и беспилотники.
Согласно официальным данным ливанских властей, с начала новой эскалации 2 марта более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских ударов по югу, востоку Ливана и южному пригороду Бейрута. По последним данным Центра экстренных операций при министерстве здравоохранения Ливана, со 2 марта по 15 июня жертвами израильских атак стали 3 798 человек, еще 11 781 получил ранения.
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