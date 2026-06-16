Ликсутов: свыше 900 современных лифтов КМЗ установили в многоэтажках Москвы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалисты Карачаровского механического завода (КМЗ) установили в многоквартирных домах Москвы 909 современных лифтов в рамках программы капитального ремонта с начала года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

« "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице последовательно обновляется лифтовой парк. С начала года в жилых домах города установлены более 900 современных лифтов Карачаровского механического завода. Монтаж выполнен собственным подразделением предприятия. Оборудование московского производства повышает комфорт жителей и обеспечивает надежную работу вертикального транспорта", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Лифты Карачаровского механического завода, которые поставляются по программе капитального ремонта, отличаются низким уровнем шума и вибрации, плавным разгоном и торможением, уточнили в пресс-службе. Также кабины оснащены дисплеями, указывающими этаж и направление движения, зеркалами, поручнями и информационными экранами диагональю 24 дюйма.

Генеральный директор завода Дмитрий Сидельковский добавил, что с начала 2026 года монтажные бригады предприятия ведут активные работы во всех округах Москвы , в том числе в Зеленограде ТиНАО . Юго-Западный административный округ отличается довольно быстрыми темпами обновления лифтового парка. Там уже запущено 173 лифта Карачаровского механического завода. Также высокие показатели ввода оборудования отмечены на юго-востоке — 150 лифтов и на юге столицы — 118.

Карачаровский механический завод — резидент ОЭЗ "Технополис Москва", где формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Объединение производственных и технологических мощностей на площадке завода позволяет создавать единую экосистему от производства деталей до финальной сборки и сервисного обслуживания лифтов.