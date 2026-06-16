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В Госдуме рассказали, кто имеет право на полную компенсацию услуг ЖКХ - РИА Новости, 16.06.2026
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03:01 16.06.2026 (обновлено: 03:02 16.06.2026)
В Госдуме рассказали, кто имеет право на полную компенсацию услуг ЖКХ

Аксененко: Герои СССР и России имеют право на полную компенсацию расходов на ЖКХ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
  • Для большинства иных льготных категорий граждан, таких как ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры, действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий.
  • Отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан", - сказал Аксененко.
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По словам парламентария, для большинства иных льготных категорий - ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров - действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий.
"Кроме того, отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только федеральные нормы, но и законодательство субъекта РФ, где проживает человек", - заключил он.
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