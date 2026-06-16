В Госдуме рассказали, кто имеет право на полную компенсацию услуг ЖКХ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.