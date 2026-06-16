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В Орле умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов - РИА Новости, 16.06.2026
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13:25 16.06.2026
В Орле умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов

В Орле на 100-м году жизни умер ветеран ВОВ Алексей Левов

© Администрация города Орла/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Алексей Левов
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Администрация города Орла/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов ушел из жизни в Орле на 100-м году жизни.
  • Он сражался на фронте с 1943 года и был награжден орденами и медалями за свои заслуги.
  • Прощание с ветераном состоится 17 июня в 12:00 на Троицком кладбище в Орле.
ТУЛА, 16 июн – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов ушел из жизни в Орле на 100-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.
«
"С глубокой скорбью сообщаем, что на 100-м году жизни не стало Почетного гражданина города Орла, участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Левова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Левов родился в 1926 году в селе Золотарево Орловской области. С 1943 года он сражался на фронте с пулеметчиками в пехотном полку. Был ранен, но после госпиталя продолжил служить в составе артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении белорусский земли и Варшавы, а также во взятии Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Белоруссии", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, прощание с ветераном состоится 17 июня в 12.00 на Троицком кладбище в Орле.
 
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