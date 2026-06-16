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Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления - РИА Новости, 16.06.2026
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Шоубиз
 
17:58 16.06.2026
Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления

Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления в РФ

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВалерий Леонтьев
Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Валерий Леонтьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева, назвал враньем информацию о повышении гонораров певца за выступления в России.
  • Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев в беседе с РИА Новости назвал враньем информацию о том, что певец повысил сумму гонораров за выступления в России.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей, якобы стоимость его выступления в РФ достигает 17 миллионов рублей.
"Вранье!" - сказал Чигирев, отвечая на вопрос о том, действительно ли Леонтьев повысил стоимость выступлений для российских зрителей.
Валерий Леонтьев - один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 1980-1990-е годы он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Среди хитов Леонтьева - песни "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита" и многие другие. С 2022 года артист проживает в США. В августе прошлого года Леонтьев прилетел в России и выступил на музыкальном фестивале "Новая волна".
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