Директор Леонтьева назвал враньем повышение гонорара певца за выступления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева, назвал враньем информацию о повышении гонораров певца за выступления в России.
- Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Директор народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев в беседе с РИА Новости назвал враньем информацию о том, что певец повысил сумму гонораров за выступления в России.
"Вранье!" - сказал Чигирев, отвечая на вопрос о том, действительно ли Леонтьев повысил стоимость выступлений для российских зрителей.
Валерий Леонтьев - один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 1980-1990-е годы он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Среди хитов Леонтьева - песни "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита" и многие другие. С 2022 года артист проживает в США. В августе прошлого года Леонтьев прилетел в России и выступил на музыкальном фестивале "Новая волна".