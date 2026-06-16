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Лавров: Россия ценит желание Турции помогать в решении кризиса на Украине - РИА Новости, 16.06.2026
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12:53 16.06.2026 (обновлено: 13:00 16.06.2026)
Лавров: Россия ценит желание Турции помогать в решении кризиса на Украине

Лавров: Россия ценит желание Турции помогать в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ценит заинтересованность Турции содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины.
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил о поиске справедливого, устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия ценит заинтересованность Турции содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Ценим искреннею заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - сказал Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Хакаом Фиданом.
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