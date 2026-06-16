Лавров: Россия ценит желание Турции помогать в решении кризиса на Украине

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"Ценим искреннею заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - сказал Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Хакаом Фиданом.