Лавров: Россия ценит желание Турции помогать в решении кризиса на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ценит заинтересованность Турции содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины.
- Глава МИД Сергей Лавров заявил о поиске справедливого, устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия ценит заинтересованность Турции содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Ценим искреннею заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - сказал Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Хакаом Фиданом.