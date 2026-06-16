Наместник Киево-Печерской лавры назвал личным горем повреждение ее собора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.
- Ранее в Минобороны России заявили, что монастырь был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.
- Митрополит Павел выразил надежду, что несмотря на разрушение, верующие не отчаиваются.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
"Горе, когда разрушаются храмы в любой поместной церкви. Это делает дьявол, который оставил Христа, Его Церковь и верующих людей… Для Киевской Лавры это большое горе и для меня оно особенно", - сказал митрополит Павел, комментируя повреждение Успенского собора, его слова приводятся в Telegram-канале лавры.
Он рассказал, что в 1985 году, находясь возле руин Успенского собора, мечтал дожить до его восстановления. "Через 9 лет я был назначен наместником Киево-Печерской лавры и в 2000 году с Божьей милостью трудами братьев, благодетелей, президента Леонида Кучмы был воздвигнут этот прекрасный храм - возвратилась в свой дом Божья Матерь", - рассказал митрополит Павел.
Так, продолжил он, "храм красовался, когда Божья Матерь была в этом храме хозяйкой": совершались торжественные богослужения, в лавру приезжали президенты и просто паломники со всего мира. "А сегодня ( в храме – ред.) - пустота, мерзость и запустение. Но мы не отчаиваемся… Мерзость и запустение - благодаря тем людям, которые воюют против Церкви", - отметил иерарх.
Он также напомнил слова митрополита Владимира, который возглавлял УПЦ с 1992 до своей смерти в 2014 году, о том, что, когда будет много храмов, тогда будет меньше тюрем. "Мы сегодня видим совсем другое: братию изгоняют из Лавры, закрывают храмы. В храмах танцуют, ставят всякого рода неподобные клипы, жарят, парят вместо молитвы - вместо того, чтобы была объединяющая божественная сила. Люди, которые не имеют никакого отношения к Церкви, ходят в шапках, а женщины заходят в алтарь, делают клипы - насмешки над священнослужителями. И, к сожалению, те, которые там сегодня находятся (представители раскольнической ПЦУ – ред.), так же кощунствуют", - заключил владыка.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. В 2024 году в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Киево-Печерскую лавру поразила ракета Patriot
15 июня, 10:18