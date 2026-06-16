Рейтинг@Mail.ru
Наместник Киево-Печерской лавры назвал личным горем повреждение ее собора - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:44 16.06.2026 (обновлено: 17:45 16.06.2026)

Наместник Киево-Печерской лавры назвал личным горем повреждение ее собора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМолебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.
  • Ранее в Минобороны России заявили, что монастырь был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.
  • Митрополит Павел выразил надежду, что несмотря на разрушение, верующие не отчаиваются.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В РПЦ прокомментировали повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры
Вчера, 11:21
"Горе, когда разрушаются храмы в любой поместной церкви. Это делает дьявол, который оставил Христа, Его Церковь и верующих людей… Для Киевской Лавры это большое горе и для меня оно особенно", - сказал митрополит Павел, комментируя повреждение Успенского собора, его слова приводятся в Telegram-канале лавры.
Он рассказал, что в 1985 году, находясь возле руин Успенского собора, мечтал дожить до его восстановления. "Через 9 лет я был назначен наместником Киево-Печерской лавры и в 2000 году с Божьей милостью трудами братьев, благодетелей, президента Леонида Кучмы был воздвигнут этот прекрасный храм - возвратилась в свой дом Божья Матерь", - рассказал митрополит Павел.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Захарова ответила на заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру
15 июня, 13:55
Так, продолжил он, "храм красовался, когда Божья Матерь была в этом храме хозяйкой": совершались торжественные богослужения, в лавру приезжали президенты и просто паломники со всего мира. "А сегодня ( в храме – ред.) - пустота, мерзость и запустение. Но мы не отчаиваемся… Мерзость и запустение - благодаря тем людям, которые воюют против Церкви", - отметил иерарх.
Он также напомнил слова митрополита Владимира, который возглавлял УПЦ с 1992 до своей смерти в 2014 году, о том, что, когда будет много храмов, тогда будет меньше тюрем. "Мы сегодня видим совсем другое: братию изгоняют из Лавры, закрывают храмы. В храмах танцуют, ставят всякого рода неподобные клипы, жарят, парят вместо молитвы - вместо того, чтобы была объединяющая божественная сила. Люди, которые не имеют никакого отношения к Церкви, ходят в шапках, а женщины заходят в алтарь, делают клипы - насмешки над священнослужителями. И, к сожалению, те, которые там сегодня находятся (представители раскольнической ПЦУ – ред.), так же кощунствуют", - заключил владыка.
Пожар в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
МИД: Макрон обвинил Россию в ударе по лавре, хотя о Старобельске молчал
15 июня, 13:51
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. В 2024 году в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, 15 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Киево-Печерскую лавру поразила ракета Patriot
15 июня, 10:18
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала