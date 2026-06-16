Наместник Киево-Печерской лавры назвал личным горем повреждение ее собора

Краткий пересказ от РИА ИИ Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.

Ранее в Минобороны России заявили, что монастырь был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

Митрополит Павел выразил надежду, что несмотря на разрушение, верующие не отчаиваются.

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал большим личным горем повреждение ее Успенского собора.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.

"Горе, когда разрушаются храмы в любой поместной церкви. Это делает дьявол, который оставил Христа, Его Церковь и верующих людей… Для Киевской Лавры это большое горе и для меня оно особенно", - сказал митрополит Павел, комментируя повреждение Успенского собора, его слова приводятся в Telegram-канале лавры.

Он рассказал, что в 1985 году, находясь возле руин Успенского собора, мечтал дожить до его восстановления. "Через 9 лет я был назначен наместником Киево-Печерской лавры и в 2000 году с Божьей милостью трудами братьев, благодетелей, президента Леонида Кучмы был воздвигнут этот прекрасный храм - возвратилась в свой дом Божья Матерь", - рассказал митрополит Павел.

Так, продолжил он, "храм красовался, когда Божья Матерь была в этом храме хозяйкой": совершались торжественные богослужения, в лавру приезжали президенты и просто паломники со всего мира. "А сегодня ( в храме – ред.) - пустота, мерзость и запустение. Но мы не отчаиваемся… Мерзость и запустение - благодаря тем людям, которые воюют против Церкви", - отметил иерарх.

Он также напомнил слова митрополита Владимира, который возглавлял УПЦ с 1992 до своей смерти в 2014 году, о том, что, когда будет много храмов, тогда будет меньше тюрем. "Мы сегодня видим совсем другое: братию изгоняют из Лавры, закрывают храмы. В храмах танцуют, ставят всякого рода неподобные клипы, жарят, парят вместо молитвы - вместо того, чтобы была объединяющая божественная сила. Люди, которые не имеют никакого отношения к Церкви, ходят в шапках, а женщины заходят в алтарь, делают клипы - насмешки над священнослужителями. И, к сожалению, те, которые там сегодня находятся (представители раскольнической ПЦУ – ред.), так же кощунствуют", - заключил владыка.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.