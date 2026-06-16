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Умер создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин - РИА Новости, 16.06.2026
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01:00 16.06.2026 (обновлено: 01:02 16.06.2026)
Умер создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин

Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Кузьмин, разработчик и создатель советского синтезатора «Поливокс», скончался 12 июня.
  • Смерть Владимира Кузьмина наступила после третьего инсульта.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Разработчик и создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта, сообщили в Экспериментальной фабрике электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).
"С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина - разработчика и создателя легендарного советского синтезатора "Поливокс", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фабрики.
"Поливокс" представляет собой переносной электромузыкальный синтезатор, предназначенный для исполнения музыкальных произведений любых жанров, а также для получения различных звуковых эффектов при озвучивании кинофильмов, спектаклей и записи в студии. Таким синтезатором пользовались различные рок-группы, в их числе "Агата Кристи" и Rammstein.
Инициатором создания "Поливокса" был Владимир Кузьмин. В 1980 году был готов опытный образец, а в 1982-м началось серийное производство.
 
Владимир Кузьмин"Агата Кристи"RammsteinОбщество
 
 
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