Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Кузьмин, разработчик и создатель советского синтезатора «Поливокс», скончался 12 июня.
- Смерть Владимира Кузьмина наступила после третьего инсульта.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Разработчик и создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта, сообщили в Экспериментальной фабрике электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).
"С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина - разработчика и создателя легендарного советского синтезатора "Поливокс", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фабрики.
"Поливокс" представляет собой переносной электромузыкальный синтезатор, предназначенный для исполнения музыкальных произведений любых жанров, а также для получения различных звуковых эффектов при озвучивании кинофильмов, спектаклей и записи в студии. Таким синтезатором пользовались различные рок-группы, в их числе "Агата Кристи" и Rammstein.
Инициатором создания "Поливокса" был Владимир Кузьмин. В 1980 году был готов опытный образец, а в 1982-м началось серийное производство.