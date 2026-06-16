Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Разработчик и создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин скончался после третьего инсульта, сообщили в Экспериментальной фабрике электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

Инициатором создания "Поливокса" был Владимир Кузьмин. В 1980 году был готов опытный образец, а в 1982-м началось серийное производство.