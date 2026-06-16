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В МИД рассказали о попытках наладить поставки топлива на Кубу через ООН - РИА Новости, 16.06.2026
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02:56 16.06.2026
В МИД рассказали о попытках наладить поставки топлива на Кубу через ООН

Алимов: начать поставки топлива на Кубу через УКГВ ООН пока не получается

© AP Photo / Desmond BoylanРетро-автомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба
Ретро-автомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Ретро-автомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки наладить поставки топлива на Кубу через УКГВ ООН пока не принесли результатов.
  • УКГВ запросило 94 миллиона долларов для оказания помощи Кубе, но эта сумма профинансирована лишь на 34%.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки наладить поставки топлива на Кубу через Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН пока не принесли результатов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В середине мая представитель УКГВ Эдем Восорну сообщила журналистам, что управление ведет переговоры по теме поступления нефти на Кубу для гуманитарных целей.
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"Чтобы поставщики топлива действовали под эгидой ООН через УКГВ – это пока тоже не находит своего решения", - сказал Алимов.
Он добавил, что УКГВ запросило лишь 94 миллиона долларов для оказания помощи Кубе, что существенно меньше объемов помощи, запрашиваемой для других стран. Однако и эта сумма профинансирована лишь на 34% к настоящему моменту.
"Конечно, можно сказать, что ООН могла бы делать больше", - добавил дипломат.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля сообщил, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
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