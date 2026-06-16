В МИД рассказали о попытках наладить поставки топлива на Кубу через ООН

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки наладить поставки топлива на Кубу через Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН пока не принесли результатов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Он добавил, что УКГВ запросило лишь 94 миллиона долларов для оказания помощи Кубе, что существенно меньше объемов помощи, запрашиваемой для других стран. Однако и эта сумма профинансирована лишь на 34% к настоящему моменту.