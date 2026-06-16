КСИР по-прежнему требует от судов координации прохода через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суда при проходе через Ормузский пролив должны координировать свои действия с военно-морскими силами КСИР.
- Иран закрыл до последующего уведомления проход судов через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Суда при проходе через Ормузский пролив по-прежнему должны координировать свои действия с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Иран 11 июня сообщал, что закрыл до последующего уведомления проход судов через Ормуз - это касается и тех, кто получил соответствующее разрешение.
"Все суда, которые хотят пройти через Ормузский пролив, должны координировать свои действия с ВМС КСИР", - сообщил вещатель.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее.