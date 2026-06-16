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Константинов прокомментировал решение суда в Гааге по акватории Крыма - РИА Новости, 16.06.2026
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22:19 16.06.2026
Константинов прокомментировал решение суда в Гааге по акватории Крыма

Константинов назвал решение суда в Гааге по акватории Крыма позитивным

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма.
  • Владимир Константинов считает решение суда позитивным, но сомневается, что западные страны и Украина будут придерживаться международных норм и предписаний судебных инстанций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал позитивным решение суда в Гааге по делу о природных ресурсах в акватории Крыма.
Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма, заявили в понедельник в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории. Суд также отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.
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"Безусловно, такие решения на международном уровне — позитивные", – сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его словам, западные страны и Украина вряд ли будут придерживаться международных норм и предписаний судебных инстанций, продолжая свой агрессивный курс по отношению к Крыму и местному населению, совершая атаки, провокации и диверсии.
"А потом всем будут рассказывать, что это все по закону. Вот такой вот цинизм и лицемерие", – сказал Константинов.
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