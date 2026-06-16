Константинов прокомментировал решение суда в Гааге по акватории Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал позитивным решение суда в Гааге по делу о природных ресурсах в акватории Крыма.

Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма, заявили в понедельник в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории. Суд также отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.