В Крыму ограничили езду на мотоциклах и мопедах в ночное время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Крым с 17 июня 2026 года вводится ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов и другой мототехники с 20:00 до 06:00.
- Цель ограничения — обеспечение общественной безопасности.
- Контроль за исполнением указа будет осуществлять МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до особого распоряжения езда на мотоциклах и мопедах в республике разрешена только с 6.00 до 20.00.
"На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20.00 до 06.00", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться МВД по Крыму.