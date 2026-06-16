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В Крыму ограничили езду на мотоциклах и мопедах в ночное время - РИА Новости, 16.06.2026
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20:14 16.06.2026
В Крыму ограничили езду на мотоциклах и мопедах в ночное время

В Крыму ограничили езду на мотоциклах и мопедах с 20:00 до 06:00

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Крым с 17 июня 2026 года вводится ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов и другой мототехники с 20:00 до 06:00.
  • Цель ограничения — обеспечение общественной безопасности.
  • Контроль за исполнением указа будет осуществлять МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до особого распоряжения езда на мотоциклах и мопедах в республике разрешена только с 6.00 до 20.00.
"На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20.00 до 06.00", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться МВД по Крыму.
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