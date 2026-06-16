В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму приступили к поиску скрытых активов украинских олигархов.
- Большую часть имущества уже национализировали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Крыму приступили к поиску скрытых активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.
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"Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники", — рассказал он.
По словам Константинова, украинский бизнес стремился выкачать прибыль из принадлежащих им на полуострове объектов, ничего не вкладывая в их развитие.
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"Они раз в три месяца присылали непонятно кого с одной задачей — забрать сумку с деньгами и вывезти все то, что называется прибылью этого предприятия. И это главная их цель была", — заключил собеседник агентства.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества тех, кто связан с киевским режимом и совершает враждебные действия в отношении России.
По данным Константинова, за счет этого регион уже получил 13 миллиардов рублей. Под национализацию попали более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.
Средства от продажи идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.