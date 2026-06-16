Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 16.06.2026 (обновлено: 09:52 16.06.2026)
В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов

Константинов: в Крыму будут искать скрытые активы украинских олигархов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму приступили к поиску скрытых активов украинских олигархов.
  • Большую часть имущества уже национализировали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Крыму приступили к поиску скрытых активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.
«
"Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники", — рассказал он.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Крыму заявили, что полуострову в составе Украины угрожало уничтожение
14 марта, 08:58
По словам Константинова, украинский бизнес стремился выкачать прибыль из принадлежащих им на полуострове объектов, ничего не вкладывая в их развитие.
«
"Они раз в три месяца присылали непонятно кого с одной задачей — забрать сумку с деньгами и вывезти все то, что называется прибылью этого предприятия. И это главная их цель была", — заключил собеседник агентства.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества тех, кто связан с киевским режимом и совершает враждебные действия в отношении России.
По данным Константинова, за счет этого регион уже получил 13 миллиардов рублей. Под национализацию попали более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.
Средства от продажи идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Крыму предупредили об информационных атаках со стороны Украины
12 июня, 16:18
 
Республика КрымРоссияВладимир КонстантиновУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала