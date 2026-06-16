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Уиткофф и Кушнер приедут в Россию не раньше конца недели, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2026
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12:50 16.06.2026 (обновлено: 16:41 16.06.2026)
Уиткофф и Кушнер приедут в Россию не раньше конца недели, сообщили в Кремле

Песков: визит Уиткоффа и Кушнера ожидается после подписания меморандума с Ираном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию ожидается после сделки между США и Ираном, заявил Песков.
  • Кремль сообщит, когда дата будет согласована.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию ожидается после сделки между США и Ираном, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут прилететь в Москву", — отметил он.
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Песков добавил, что Кремль сообщит, когда стороны договорятся о дате.
Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Москву во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье.
Сегодня глава Белого дома заявил на саммите G7 во Франции, что США переключаются с ситуации на Ближнем Востоке на Украину. Он пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом.
Американский лидер также подчеркивал в разговоре с Путиным, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на встрече "Большой семерки", чтобы прекратить боевые действия.
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