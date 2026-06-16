Уиткофф и Кушнер приедут в Россию не раньше конца недели, сообщили в Кремле

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию ожидается после сделки между США и Ираном, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер также подчеркивал в разговоре с Путиным, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на встрече "Большой семерки", чтобы прекратить боевые действия.