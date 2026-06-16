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Кравцов рассказал сколько российских школьников изучают китайский язык - РИА Новости, 16.06.2026
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19:11 16.06.2026
Кравцов рассказал сколько российских школьников изучают китайский язык

Кравцов: китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч человек.
  • Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену: проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия.
  • Планируется расширить сеть партнерских школ, колледжей, детских лагерей, педуниверситетов и организовать совместные проекты.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч человек, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Уточняется, что Кравцов и заместитель министра образования Китая Ван Гуанъянь обсудили вопросы развития международного сотрудничества в рамках десятого совещания министров образования государств-членов ШОС.
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"Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч учащихся. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. В подведомственных Минпросвещения России педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену: проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия.
Более того, планируется расширить сеть партнерских школ, колледжей, детских лагерей, педуниверситетов, организовать совместные очные и онлайн-проекты, международные олимпиады и конкурсы, обмен учебными материалами, цифровыми ресурсами и лучшими педагогическими практиками.
Отмечается, что Ван Гуанъянь подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии российско-китайского взаимодействия и расширении совместных образовательных инициатив.
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