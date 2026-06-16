Кравцов рассказал сколько российских школьников изучают китайский язык

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч человек.

Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену: проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия.

Планируется расширить сеть партнерских школ, колледжей, детских лагерей, педуниверситетов и организовать совместные проекты.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч человек, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Уточняется, что Кравцов и заместитель министра образования Китая Ван Гуанъянь обсудили вопросы развития международного сотрудничества в рамках десятого совещания министров образования государств-членов ШОС

"Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч учащихся. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. В подведомственных Минпросвещения России педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену: проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия.

Более того, планируется расширить сеть партнерских школ, колледжей, детских лагерей, педуниверситетов, организовать совместные очные и онлайн-проекты, международные олимпиады и конкурсы, обмен учебными материалами, цифровыми ресурсами и лучшими педагогическими практиками.