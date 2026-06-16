Ефимов: колледж в Коммунарке выделит свыше 4,8 тысячи мест стройотраслям

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"Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета "Станкин", межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов. В нем будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Одно из направлений колледжа -"строительство” - станет самым крупным. Здесь смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.