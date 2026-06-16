Ефимов: колледж в Коммунарке выделит свыше 4,8 тысячи мест стройотраслям

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 4,8 тысячи студентов смогут обучаться строительным специальностям в суперколледже, который проектируют в Коммунарке, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что Коммунарка является одним из будущих центров развития города. В район протянули Сокольническую линию метро, также здесь возвели Троицкую линию. Кроме того, появились новые дороги и социальная инфраструктура.
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"Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета "Станкин", межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов. В нем будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Одно из направлений колледжа -"строительство” - станет самым крупным. Здесь смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что для студентов строительных специальностей выделят около 15 тысяч квадратных метров помещений.
Площадь самого колледжа составит более 113 тысяч "квадратов", в нем будут представлены такие направления, как "промышленность", "строительство", "транспорт", "финансы и торговля", "информационные технологии", "образование" и "креативные индустрии и гостеприимство", добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит развитие района Коммунарка.
Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин"
1 апреля, 09:07