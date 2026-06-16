Учительница Путина получила в подарок книгу Маргариты Симоньян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учительница Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
- Гуревич от души поблагодарила за подарок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок от главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян ее книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" с дарственной надписью.
Гуревич дала интервью RT, в котором вспомнила о школьных годах будущего российского лидера.
"У нас есть одно очень приятное и важное поручение. Главный редактор нашего телеканала Маргарита Симоньян передала вам свою книгу со словами благодарности. И пожелание вам", - сказала корреспондент телеканала перед началом интервью.
Гуревич от души поблагодарила за подарок.
"Большое-большое спасибо. Весьма благодарна. Весьма. От сердца говорю", - сказала учительница президента, принимая книгу.