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Учительница Путина получила в подарок книгу Маргариты Симоньян - РИА Новости, 16.06.2026
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18:57 16.06.2026
Учительница Путина получила в подарок книгу Маргариты Симоньян

Учительница Путина Гуревич получила в подарок книгу Маргариты Симоньян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКнига Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра"
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово - в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительница Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
  • Гуревич от души поблагодарила за подарок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок от главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян ее книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" с дарственной надписью.
Гуревич дала интервью RT, в котором вспомнила о школьных годах будущего российского лидера.
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"У нас есть одно очень приятное и важное поручение. Главный редактор нашего телеканала Маргарита Симоньян передала вам свою книгу со словами благодарности. И пожелание вам", - сказала корреспондент телеканала перед началом интервью.
Гуревич от души поблагодарила за подарок.
"Большое-большое спасибо. Весьма благодарна. Весьма. От сердца говорю", - сказала учительница президента, принимая книгу.
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РоссияМаргарита СимоньянВладимир Путин
 
 
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