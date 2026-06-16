Учительница Путина получила в подарок книгу Маргариты Симоньян

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок от главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян ее книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" с дарственной надписью.