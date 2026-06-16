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Жительнице Кубани дали 332 часа общественных работ за клевету из ревности - РИА Новости, 16.06.2026
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15:17 16.06.2026 (обновлено: 15:19 16.06.2026)
Жительнице Кубани дали 332 часа общественных работ за клевету из ревности

Жительнице Кубани назначили 332 часа общественных работ за клевету из ревности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Кореновска признали виновной в распространении заведомо ложной информации.
  • Она распространила ложные сведения о том, что знакомый врач-косметолог страдает серьезным заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
  • Суд назначил женщине наказание в виде 332 часов обязательных работ.
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Суд назначил 46-летней жительнице Кореновска 332 часа обязательных работ за клевету на знакомую, которую она пыталась лишить клиентов, подозревая в измене своего мужа - впоследствии уже бывшего, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Кореновский районный суд огласил приговор в отношении 46-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 128.1 УК РФ ("распространение заведомо ложной (выдуманной) информации" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Следствие установило, что подсудимая распространила ложные сведения о своей знакомой, враче-косметологе, что та страдает серьезным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих. Женщина сообщила эту информацию девушкам, пришедшим на процедуры в косметологический кабинет потерпевшей, а также обзвонила клиентов косметолога.
В суде женщина заявила, что не хотела никого порочить, а просто предъявила бывшей подруге претензию по поводу того, что у нее отношения с ее мужем, который страдал опасным заболеванием и к моменту оглашения приговора стал уже бывшим. Потерпевшая связь с мужчиной отрицала.
"Ей назначено 332 часа обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией", - добавляется в сообщении пресс-службы.
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