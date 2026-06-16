Жительнице Кубани дали 332 часа общественных работ за клевету из ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Кореновска признали виновной в распространении заведомо ложной информации.

Она распространила ложные сведения о том, что знакомый врач-косметолог страдает серьезным заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

Суд назначил женщине наказание в виде 332 часов обязательных работ.

КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Суд назначил 46-летней жительнице Кореновска 332 часа обязательных работ за клевету на знакомую, которую она пыталась лишить клиентов, подозревая в измене своего мужа - впоследствии уже бывшего, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Кореновский районный суд огласил приговор в отношении 46-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 128.1 УК РФ ("распространение заведомо ложной (выдуманной) информации" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие установило, что подсудимая распространила ложные сведения о своей знакомой, враче-косметологе, что та страдает серьезным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих. Женщина сообщила эту информацию девушкам, пришедшим на процедуры в косметологический кабинет потерпевшей, а также обзвонила клиентов косметолога.

В суде женщина заявила, что не хотела никого порочить, а просто предъявила бывшей подруге претензию по поводу того, что у нее отношения с ее мужем, который страдал опасным заболеванием и к моменту оглашения приговора стал уже бывшим. Потерпевшая связь с мужчиной отрицала.