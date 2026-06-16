Жительнице Кубани дали 332 часа общественных работ за клевету из ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Кореновска признали виновной в распространении заведомо ложной информации.
- Она распространила ложные сведения о том, что знакомый врач-косметолог страдает серьезным заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
- Суд назначил женщине наказание в виде 332 часов обязательных работ.
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Суд назначил 46-летней жительнице Кореновска 332 часа обязательных работ за клевету на знакомую, которую она пыталась лишить клиентов, подозревая в измене своего мужа - впоследствии уже бывшего, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Следствие установило, что подсудимая распространила ложные сведения о своей знакомой, враче-косметологе, что та страдает серьезным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих. Женщина сообщила эту информацию девушкам, пришедшим на процедуры в косметологический кабинет потерпевшей, а также обзвонила клиентов косметолога.
В суде женщина заявила, что не хотела никого порочить, а просто предъявила бывшей подруге претензию по поводу того, что у нее отношения с ее мужем, который страдал опасным заболеванием и к моменту оглашения приговора стал уже бывшим. Потерпевшая связь с мужчиной отрицала.
"Ей назначено 332 часа обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией", - добавляется в сообщении пресс-службы.