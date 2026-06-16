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Спасатели рассказали, с какого расстояния клещи чуют людей и животных - РИА Новости, 16.06.2026
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03:41 16.06.2026 (обновлено: 05:48 16.06.2026)
Спасатели рассказали, с какого расстояния клещи чуют людей и животных

Мособлпожспас: клещи чаще всего поджидают свою жертву возле дорог и в лесу

© Fotolia / Michael TieckКлещ в лесу
Клещ в лесу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Fotolia / Michael Tieck
Клещ в лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Клещи чаще всего поджидают свою жертву возле обочин дорог и в лесу, они в состоянии почувствовать запах приближающегося человека или животного за 10 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса – там больше потенциальных "мишеней", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что клещи больше всего обожают хвойные леса, лесополосы вдоль автотрасс, луга, скверы, овраги, а также сырые затененные участки с густой растительностью возле рек, озер и прудов. Они наиболее активны перед дождем, когда пасмурно, а в солнечную погоду наибольший риск для человека и животного приходится на утро и вечер. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в характерной позе в ожидании случайных прохожих – будь то человек или животное.
"Собираясь на природу, следуйте простым мерам безопасности: надевайте светлую одежду – на ней клеща легче заметить; в лесу лучше всего подойдут высокие резиновые сапоги; верхнюю часть одежды следует тщательно заправить в штаны, а штаны - в сапоги; голову закройте косынкой или кепкой, обязательно убрав под них волосы; а главное - перед прогулкой обработайте вещи специальными защитными средствами", - заключил представитель ведомства.
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