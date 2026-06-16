Спасатели рассказали, с какого расстояния клещи чуют людей и животных

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Клещи чаще всего поджидают свою жертву возле обочин дорог и в лесу, они в состоянии почувствовать запах приближающегося человека или животного за 10 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".

"У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса – там больше потенциальных "мишеней", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что клещи больше всего обожают хвойные леса, лесополосы вдоль автотрасс, луга, скверы, овраги, а также сырые затененные участки с густой растительностью возле рек, озер и прудов. Они наиболее активны перед дождем, когда пасмурно, а в солнечную погоду наибольший риск для человека и животного приходится на утро и вечер. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в характерной позе в ожидании случайных прохожих – будь то человек или животное.