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МИД Китая уличил Каллас в клевете - РИА Новости, 16.06.2026
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11:31 16.06.2026
МИД Китая уличил Каллас в клевете

МИД Китая уличил Каллас в клевете об обучении российских военных

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в клевете.
  • Линь Цзянь заявил, что утверждения Каллас об обучении китайскими военными российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине не имеют фактических оснований.
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге во вторник уличил главу европейской дипломатии Каю Каллас в клевете.
Дипломата на брифинге попросили прокомментировать заявление Каллас о том, что китайские военные якобы обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
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"Соответствующие утверждения не имеют фактических оснований, это чистая клевета и очернение", - заявил Линь Цзянь.
Каллас неоднократно попадала в сандальные ситуации, делая несоответствующие действительности заявления.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия якобы совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. В МИД РФ отмечали, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
Помимо этого, в 2025 году Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".
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