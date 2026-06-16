Врач рассказала о неочевидном способе борьбы с храпом

По словам врача, также полезны сон на боку, отказ от курения и алкоголя, ежедневные аэробные нагрузки. Если храп вызван воспалением носоглотки или искривлением перегородки, нужно обратиться к оториноларингологу, а при проблемах с челюстью - к стоматологу, добавила Харина.