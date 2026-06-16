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Врач рассказала о неочевидном способе борьбы с храпом - РИА Новости, 16.06.2026
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20:34 16.06.2026
Врач рассказала о неочевидном способе борьбы с храпом

Врач Харина: снижение веса на десять процентов может помочь избавиться от храпа

© FreepikДевушка на консультации у врача
Девушка на консультации у врача - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Freepik
Девушка на консультации у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потеря массы тела хотя бы на десять процентов может избавить от храпа, рассказала оториноларинголог, фониатр "Гута Клиник" Дарья Харина.
  • Среди других рекомендаций — сон на боку, отказ от курения и алкоголя, ежедневные аэробные нагрузки.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Потеря десяти процентов массы тела может помочь избавиться от храпа, рассказала оториноларинголог, фониатр "Гута Клиник" Дарья Харина.
"Жировые отложения в области дыхательных путей сужают их и затрудняют ход воздуха. Жир на животе давит на диафрагму, ограничивая движение грудной клетки. Поэтому снижение массы тела хотя бы на десять процентов уже может избавить от храпа", - сказала Харина в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, также полезны сон на боку, отказ от курения и алкоголя, ежедневные аэробные нагрузки. Если храп вызван воспалением носоглотки или искривлением перегородки, нужно обратиться к оториноларингологу, а при проблемах с челюстью - к стоматологу, добавила Харина.
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