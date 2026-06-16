В МИД Катара рассказали об обсуждении разморозки иранских активов

ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Речь о возможном размораживании иранских активов шла во время переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана и Катара, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Я могу подтвердить, что все эти вопросы обсуждались в рамках подготовки меморандума о взаимопонимании", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе иранских замороженных активов.