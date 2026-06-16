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В МИД Катара рассказали об обсуждении разморозки иранских активов - РИА Новости, 16.06.2026
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13:40 16.06.2026 (обновлено: 13:56 16.06.2026)
В МИД Катара рассказали об обсуждении разморозки иранских активов

МИД Катара: разморозка активов Ирана обсуждалась при подготовке соглашения с США

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана и Катара шла речь о возможном размораживании иранских активов.
  • Детали договоренности не раскрываются, их обнародование запланировано на 19 июня в Женеве.
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Речь о возможном размораживании иранских активов шла во время переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана и Катара, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Я могу подтвердить, что все эти вопросы обсуждались в рамках подготовки меморандума о взаимопонимании", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе иранских замороженных активов.
При этом представитель МИД Катара отказался раскрывать детали договоренности, предложив дождаться официального обнародования документа, запланированного на 19 июня в Женеве.
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