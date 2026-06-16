Краткий пересказ от РИА ИИ Капибара Савелий из белгородского зоопарка отказался выходить к людям и начал фыркать на сотрудников после переселения в новый летний вольер.

Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка нелюдимым и несколько месяцев не подпускал к себе людей, но со временем стал участвовать в публичных тренингах.

В зоопарке Савелию требуется время, чтобы привыкнуть к переменам, и сейчас на период адаптации тренинги временно отменены.

БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Капибара Савелий из белгородского зоопарка отказался выходить к людям и начал фыркать на сотрудников после переселения в новый летний вольер, рассказали РИА Новости в зоопарке.

По данным зоопарка, Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка нелюдимым и несколько месяцев не подпускал к себе людей. Киперам потребовалось время, чтобы завоевать его доверие: со временем капибара стал участвовать в публичных тренингах и охотно выполнял команды за вознаграждение. Однако переезд в летний вольер вызвал у животного резкую реакцию.

"Пока стараюсь не заходить и не подходить, он ну очень сердитый. Может цапнуть. Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки, тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал", - поделился собеседник агентства.

В зоопарке Савелия сравнили с ворчливым дедушкой, который не любит перемены. По словам специалистов, у него непростой характер — в прошлый раз водосвинке потребовалось два месяца, чтобы перестать шипеть на людей и начать принимать ухаживания. Отмечается, что и в прежнем жилище капибара не заводил друзей, полностью игнорируя живущих с ним птиц-лорикетов.