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Капибара Савелий из белгородского зоопарка объявил бойкот из-за переезда - РИА Новости, 16.06.2026
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16:56 16.06.2026
Капибара Савелий из белгородского зоопарка объявил бойкот из-за переезда

Капибара Савелий из Белгорода отказался выходить к людям из-за переезда

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капибара Савелий из белгородского зоопарка отказался выходить к людям и начал фыркать на сотрудников после переселения в новый летний вольер.
  • Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка нелюдимым и несколько месяцев не подпускал к себе людей, но со временем стал участвовать в публичных тренингах.
  • В зоопарке Савелию требуется время, чтобы привыкнуть к переменам, и сейчас на период адаптации тренинги временно отменены.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Капибара Савелий из белгородского зоопарка отказался выходить к людям и начал фыркать на сотрудников после переселения в новый летний вольер, рассказали РИА Новости в зоопарке.
По данным зоопарка, Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка нелюдимым и несколько месяцев не подпускал к себе людей. Киперам потребовалось время, чтобы завоевать его доверие: со временем капибара стал участвовать в публичных тренингах и охотно выполнял команды за вознаграждение. Однако переезд в летний вольер вызвал у животного резкую реакцию.
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"Пока стараюсь не заходить и не подходить, он ну очень сердитый. Может цапнуть. Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки, тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал", - поделился собеседник агентства.
В зоопарке Савелия сравнили с ворчливым дедушкой, который не любит перемены. По словам специалистов, у него непростой характер — в прошлый раз водосвинке потребовалось два месяца, чтобы перестать шипеть на людей и начать принимать ухаживания. Отмечается, что и в прежнем жилище капибара не заводил друзей, полностью игнорируя живущих с ним птиц-лорикетов.
В последние дни, по информации зоопарка, капибара начал иногда покидать домик, однако по-прежнему остается настороженным. На период адаптации тренинги временно отменены, посетителей просят соблюдать тишину возле вольера.
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БелгородМосковский зоопарк
 
 
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