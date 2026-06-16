На писателя и художника Кантора составили протокол за фейки об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На писателя и художника Максима Кантора составили протокол за фейки об армии.
- 15 июня суд в Москве зарегистрировал в отношении Максима Карловича Кантора протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, по которой ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На писателя и художника Максима Кантора составили протокол за фейки об армии, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о российской армии
18 апреля, 09:18
Как уточнили РИА Новости в суде, привлекаемого зовут Максим Карлович Кантор. Согласно данным из открытых источников, Кантор - художник и писатель.
В апреле 2025 года депутат Госдумы Ольга Занко попросила Минюст РФ проверить деятельность Кантора для присвоения ему статуса иноагента. По ее словам, Кантор негативно высказывался о патриотической акции "Бессмертный полк", а одна из его работ на сайте художника на французском языке представлена как акт поддержки Украины.