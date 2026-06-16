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На писателя и художника Кантора составили протокол за фейки об армии - РИА Новости, 16.06.2026
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07:03 16.06.2026
На писателя и художника Кантора составили протокол за фейки об армии

На писателя Максима Кантора составили протокол за фейки об армии

CC BY-SA 4.0 / Kuzdra1970 / Maxim Kantor (cropped)Максим Кантор
Максим Кантор - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Kuzdra1970 / Maxim Kantor (cropped)
Максим Кантор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На писателя и художника Максима Кантора составили протокол за фейки об армии.
  • 15 июня суд в Москве зарегистрировал в отношении Максима Карловича Кантора протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, по которой ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На писателя и художника Максима Кантора составили протокол за фейки об армии, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что 15 июня суд в Москве зарегистрировал в отношении Кантора М. К. протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). По указанной статье Кантору грозит штраф от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
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Как уточнили РИА Новости в суде, привлекаемого зовут Максим Карлович Кантор. Согласно данным из открытых источников, Кантор - художник и писатель.
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