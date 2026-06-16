Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению российского посольства, правительство Канады намеренно распространяет ложную информацию о том, что произошло с комплексом Киево-Печерской лавры.
- В посольстве утверждают, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен ракетой, запущенной из системы ПВО Patriot, поставленной США и используемой украинской противовоздушной обороной.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Канады прекрасно осведомлено, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен украинской системой ПВО, и специально распространяет ложную информацию среди общественности, заявили в российском посольстве.
"Мы вновь вынуждены отметить, что правительство Канады намеренно распространяет ложную информацию среди общественности. В офисе премьер-министра прекрасно знают, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен ракетой, запущенной из поставленной США системы ПВО Patriot, в результате работы украинской противовоздушной обороны", - говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении посольства.
В заявлении подчеркнули, что армия РФ никогда не планировала наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что объект был поражен ВСУ ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.