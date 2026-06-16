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Власти Канады знают правду о Киево-Печерской лавре, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.06.2026
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03:30 16.06.2026
Власти Канады знают правду о Киево-Печерской лавре, заявили в посольстве

Посольство России: Канада намеренно врет о якобы ударе по Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению российского посольства, правительство Канады намеренно распространяет ложную информацию о том, что произошло с комплексом Киево-Печерской лавры.
  • В посольстве утверждают, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен ракетой, запущенной из системы ПВО Patriot, поставленной США и используемой украинской противовоздушной обороной.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Правительство Канады прекрасно осведомлено, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен украинской системой ПВО, и специально распространяет ложную информацию среди общественности, заявили в российском посольстве.
"Мы вновь вынуждены отметить, что правительство Канады намеренно распространяет ложную информацию среди общественности. В офисе премьер-министра прекрасно знают, что комплекс Киево-Печерской лавры был поражен ракетой, запущенной из поставленной США системы ПВО Patriot, в результате работы украинской противовоздушной обороны", - говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении посольства.
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В заявлении подчеркнули, что армия РФ никогда не планировала наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что объект был поражен ВСУ ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
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