В Мурманске продают камень "яйцо дракона" за 1,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камень "яйцо дракона" из Териберки продают за полтора миллиона рублей как элемент декора.
- "Яйца дракона" — это камни, которые можно найти на пляже в Териберке, их запрещено забирать, так как местность является особо охраняемой природной территорией.
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Круглый камень "яйцо дракона", который можно найти на пляже в Териберке Мурманской области, продают на сайте бесплатных объявлений, продавец просит за "яйцо" 1,5 миллиона рублей.
Как следует из объявления, "Яичко дракона" продается в Мурманске. Камень предлагается использовать как элемент декора. Объявление опубликовано 12 июня, за несколько дней его просмотрели свыше 1,7 тысячи человек.
"Яйца дракона" - камни характерной круглой формы, довольно круглые (по размеру примерно как страусиное яйцо). В популярном у туристов селе Териберка на берегу Баренцева моря есть пляж с такими камнями. Гости часто не могут удержаться, чтобы не прихватить такой булыжник как сувенир. Но делать это категорически запрещено, поскольку эта местность входит в зону особо охраняемой природной территории.
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