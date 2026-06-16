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В Мурманске продают камень "яйцо дракона" за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.06.2026
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13:48 16.06.2026
В Мурманске продают камень "яйцо дракона" за 1,5 миллиона рублей

В Мурманске выставили на продажу камень "яйцо дракона" за 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Алексей ФилипповПляж "Яйца дракона" неподалеку от Териберки
Пляж Яйца дракона неподалеку от Териберки - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Пляж "Яйца дракона" неподалеку от Териберки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камень "яйцо дракона" из Териберки продают за полтора миллиона рублей как элемент декора.
  • "Яйца дракона" — это камни, которые можно найти на пляже в Териберке, их запрещено забирать, так как местность является особо охраняемой природной территорией.
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Круглый камень "яйцо дракона", который можно найти на пляже в Териберке Мурманской области, продают на сайте бесплатных объявлений, продавец просит за "яйцо" 1,5 миллиона рублей.
Как следует из объявления, "Яичко дракона" продается в Мурманске. Камень предлагается использовать как элемент декора. Объявление опубликовано 12 июня, за несколько дней его просмотрели свыше 1,7 тысячи человек.
"Яйца дракона" - камни характерной круглой формы, довольно круглые (по размеру примерно как страусиное яйцо). В популярном у туристов селе Териберка на берегу Баренцева моря есть пляж с такими камнями. Гости часто не могут удержаться, чтобы не прихватить такой булыжник как сувенир. Но делать это категорически запрещено, поскольку эта местность входит в зону особо охраняемой природной территории.
© AvitoОбъявление на "Авито"
Объявление на Авито - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Avito
Объявление на "Авито"
 
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